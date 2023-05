Kennecott: Von der Boom-Town zur Geisterstadt  

Geisterstadt in Alaska : Der letzte Zug fuhr in Kennecott am 10. November 1938 ab

1 / 16 Erinnerungen an längst vergessene Zeiten: die Minenstadt Kennecott im US-Bundesstaat Alaska. IMAGO/imagebroker Sie gehörte zu der von J.P. Morgan und der Familie Guggenheim gegründeten Kennecott Copper Corporation. Getty Images Hier wurde vor rund einem Jahrhundert vor allem Kupfer gewonnen. Das sieht man der Gegend heute noch an. Wikimedia Commons/Michael F. Wacht/CC BY-SA 4.0

Darum gehts Entdeckt, aufgebaut, verlassen, aber nicht vergessen: Das ist die Geschichte von Kennecott.

Es handelt sich dabei um eine ehemalige Minenstadt.

Während 27 Jahren wurde hier vor allem Kupfer gewonnen und weiterverarbeitet.

Nachdem die Vorkommen erschöpft waren, schlossen die Minen und die Menschen verliessen die Stadt.

Doch mittlerweile kommen sie wieder, wenn auch aus anderen Gründen.

Es sind vor allem Touristen, die den entlegenen Ort im Wrangell-St.-Elias-Nationalpark besuchen.

Die guten Zeiten in Kennecott (US-Bundesstaat Alaska) sind schon lange vorbei. Das sieht man den noch stehenden Häusern deutlich an. Der Lack ist sprichwörtlich ab. An ihnen hat eindeutig der Zahn der Zeit genagt: Einige müssten so schnell wie möglich stabilisiert werden, bei anderen sei dieser Punkt längst überschritten, schreibt der US-Nationalparkdienst, der für den Ort heute zuständig ist. Kein Wunder, ist die Zahl der Menschen, die heute hierher finden, überschaubar. Vor rund einem Jahrhundert war das noch ganz anders. Damals wuselten hier mehrere Hundert Personen geschäftig umher.

Grösstes bekanntes Erzvorkommen entdeckt

Grund für das rege Treiben war ein Fund aus dem Jahr 1900. Damals entdeckten die Schürfer Jack Smith und Clarence Warner in der Region «einen grünen Fleck an einem für eine grasgrüne Wiese unwahrscheinlichen Ort». Sie gingen der Sache nach und stiessen auf grosse Vorkommen der Mineralien Malachit und Chalkosin, die in Erz gebunden waren. Das Erzvorkommen stellte sich als das zu dieser Zeit ergiebigste der Welt heraus, erst später wurden noch grössere in Chile bekannt.

Eine Analyse ergab einen Kupferanteil im Erz von 70 Prozent sowie Spuren von Silber und Gold. Entsprechend leicht fiel es den beiden Männern, Investoren zu finden, die das damals wie heute wertvolle Metall abbauen wollten. Noch im Jahr der Entdeckung verkauften Smith und Warner die Abbaurechte für 275’000 Dollar an Stephen Birch, einen jungen Bergbauingenieur. 1903 stiegen J.P. Morgan, ein US-amerikanischer Unternehmer und der einflussreichste Privatbankier seiner Zeit, und die Familie Guggenheim mit ein, die später zum sogenannten Alaska-Syndikat zählten.

Hartes Leben

Von der neu begründeten Minenstadt Kennecott aus wurden die fünf Gruben Bonanza, Jumbo, Mother Lode, Erie und Glacier verwaltet (siehe folgende Bildstrecke). Das dort gewonnene Erz wurde dann in der Mühlenstadt, wie der Hauptort auch genannt wurde, verarbeitet. An Arbeitskräften mangelte es nicht: Auf dem Höhepunkt des Bergbaus in der Region waren hier zwischen 500 und 600 Menschen tätig. Und das an sieben Tagen die Woche. Auch wenn draussen Temperaturen von minus 40 Grad Celsius herrschten.

1 / 16 Fünf Minen – Bonanza, Jumbo, Mother Lode, Erie und Glacier – wurden von Kennecot aus verwaltet. (Im Bild: Kennecott kurz vor dem Boom, circa 1909.) Wikimedia Commons/Eric A. Hegg - Eric A. Hegg Photographs/PD Vier davon waren miteinander verbunden. Sie bestanden zwischen 1911 und 1938. (Im Bild: Topografische Karte, auf der die Lage der Minen eingezeichnet ist.) Wikimedia Commons/PD Als erfolgreichstes Jahr gilt 1916 mit einem Erlös von 32,4 Millionen Dollar. (Im Bild: Aufnahme aus dem Jahr 1918.) Wikimedia Commons/Library of Congress/PD

Dass die Arbeiter kamen – und blieben –, dürfte auch daran gelegen haben, dass die von Morgan und Guggenheim gegründete Kennecott Copper Corporation ihnen höhere Löhne zahlte als andere Minenbetreiber. Zudem sorgte man dafür, dass sie sich in der Minenstadt ganz wie zu Hause fühlten. Dort gab es nicht nur einen Gemischtwarenladen, eine Molkerei und ein Spital, sondern auch eine Schule, eine Eisbahn und einen Tennisplatz. Auch eine Freizeithalle gab es. Alkohol aber war verboten. Wer ihn wollte, musste ins nahegelegene McCarthy ausweichen:

1 / 9 Die Gegend von McCarthy war schon beliebt, lange bevor die Minenarbeiter den Ort für sich entdeckten. (Im Bild: Feierlichkeiten zum 4. Juli in McCarthy, Jahr unbekannt.) Wikimedia Commons/PD So hatten Indigene die Gegend um das spätere McCarthy über Jahrhunderte zum Fischen genutzt, jedoch nie eine Siedlung errichtet. Screenshot Google Earth Pro Doch das änderte sich nach der Gründung von Kennecott. Während dort Alkohol und Prostitution verboten waren, … imago images / Danita Delimont

Anfang vom Ende

Die Mühen der Arbeiter zahlten sich aus: Von 1911 bis 1938 wurde Kupfer im Wert von fast 200 Millionen Dollar verarbeitet. Als erfolgreichstes Jahr gilt 1916 mit einem Erlös von 32,4 Millionen Dollar. Doch bereits Ende der 1920er-Jahre zeichnete sich ein Ende des Erfolgs ab. Sinkende Gewinne und steigende Kosten führten zum Schliessen der Minen. Zunächst machte 1929 die Glacier-Grube dicht. Im Juli 1938 schloss die Mother Lode, die anderen drei nur zwei Monate später. Der letzte Zug der Copper River and Northwestern Railway verliess Kennecott nach 27 Jahren des Bergbaus am 10. November 1938.

Mit ihm verschwanden auch die letzten Arbeiter aus der Stadt. Nur eine dreiköpfige Familie blieb. Doch Anfang der 1950er-Jahre verliess auch sie den einsam gewordenen Ort. Und Kennecott war endgültig eine Geisterstadt.

Das ist sie heute jedoch nicht mehr. Seit den 1980er-Jahren ist der Ort eine Touristenattraktion, 1986 wurde er zu einem National Historic Landmark (historischem Wahrzeichen) erklärt. Einige der alten Gebäude wurden seither saniert, darunter das Geschäft und das Postamt. Die Erholungshalle von einst wird heute für Bildungsprogramme und Gemeinschaftsveranstaltungen genutzt. Die einstige Schule dient heute als Kennecott Visitor Center. Mittlerweile lebt hier auch wieder eine Handvoll Menschen. Genauso wie der Ort mit der wechselhaften Geschichte profitieren auch sie von der Lage im Wrangell-St.-Elias-Nationalpark:

1 / 11 Der Wrangell-St.-Elias-Nationalpark ist mit rund 50’000 Quadratkilometern der grösste in den Vereinigten Staaten. imago images/Xavier Forés & Joan Damit ist der Wrangell-St.-Elias-Nationalpark grösser als die Schweiz. Die ist nämlich nur 41’285 Quadratkilometer gross. Imago Auch im Vergleich mit dem Yellowstone-Nationalpark, dem ältesten Nationalpark weltweit, kann sich der Park in Alaska sehen lassen. Er ist sechsmal grösser als dieser. imago images/Christian Offenberg

