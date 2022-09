Queen Elizabeth II.: Ihr Lippenstift hat einen geheimen Code gesendet

Der Lippenstift-Code

Verraten hat den geheimen Code Ian Scott Hunter, ein ehemaliger Diener der Queen: Wenn die Monarchin ihren Lippenstift nachzog, galt das als Signal. «Nach der Etikette schickt es sich eigentlich nicht, wenn Damen in der Öffentlichkeit ihr Make-up auffrischen», so der ehemalige Angestellte. «Aber die Queen sendete damit eine Botschaft an ihre Begleitdamen. Sie zeigte, dass sie die Veranstaltung jetzt verlassen würde.» Und das pronto. Scott fügt an: «Die Damen im Wartebereich packten schnell ihr Zeug zusammen und begleiteten die Queen nach draussen.»