Concealer Lips – Der Lippentrend deiner Albträume feiert ein Comeback

Wir schreiben das Jahr 2005: Du machst dich für die Party am Samstagabend fertig, toupierst deine Fransen, bevor du sie mit einer Klammer zurücksteckst, schminkst dir dramatische Smokey Eyes und setzt als Kontrast dazu auf nude Lippen.

In besagtes Jahr übersetzt heisst das: Statt Lippenstift gibt es eine dicke Schicht Concealer im eigenen Hautton – und das möglichst exakt. Mit jeder Menge Gloss dazu entstehen so an der Party Bilder, für die du dich vielleicht immer noch schämst.