In der Schweiz leben wenige hundert Luchse, entsprechend selten trifft man sie im Wald an.

Neugierig nähert sich das Raubtier und schlängelt sich zwischen den Baumsetzlingen in der Muttenzer Winterhalde hindurch. Einen Moment lang bleibt der Luchs stehen und schaut in die Kamera, dann tappt er weiter. 35 Sekunden dauert die Aufnahme, die Landwirt Hanspeter Brüderlin am Donnerstagabend in der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Muttenz wenn…» postete. «Unglaublich schön! Mega Aufnahme!» Die Community kann sich vor Begeisterung kaum halten.