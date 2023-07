Studie: Im Luganer See schwimmt jede Menge Mikroplastik

Mikroplastik in den Weltmeeren? Schon lange bekannt. Aber in Seen? Leider ja. Eine neue Studie der Universität Mailand hat 38 stehende Gewässer weltweit analysiert – mit unschönen Ergebnissen.

Darum gehts Mikroplastik ist allgegenwärtig: nicht nur in den Weltmeeren, sondern auch in vielen Seen.

Eine neue Studie der Universität Mailand zeigt, dass stehende Gewässer oft noch kontaminierter sind als die Weltmeere.

Beim am stärksten belasteten Gewässer handelt es sich um den Luganersee.

In manchen Seen schwimmt mehr Mikroplastik als in den Weltmeeren – das ergab eine neue international angelegte Studie der Universität Mailand-Bicocca unter der Leitung von Veronica Nava. Und um jegliche Art von Illusion direkt am Anfang zu eliminieren: Nein, in der Schweiz sind die Seen nicht grundsätzlich sauberer, im Gegenteil. Denn der am stärksten mit Mikroplastik belastete See ist der Luganersee im Tessin. Hier schwimmen 11,5 Plastikpartikel pro Kubikmeter, auf Platz zwei landet der nicht weit entfernte Lago Maggiore mit 8,2 Plastikpartikeln.

Insgesamt analysierte Nava gemeinsam mit zahlreichen Kollegen aus aller Welt 38 Seen: in der Schweiz, in Italien, den USA, Deutschland, der Türkei, Spanien und vielen weiteren Ländern. Untersucht wurden dabei nur Plastikteile, die grösser sind als 250 Mikrometer – zum Vergleich: Ein menschliches Haar ist durchschnittlich 100 Mikrometer gross. Das heisst, die untersuchten Teile waren gut zu erkennen. In allen 38 Seen fanden sich Plastikpartikel – hätte man nach noch kleineren Partikeln gesucht, wäre man wohl auf noch höhere Konzentrationen gekommen.

Seen in der Nähe von Städten besonders betroffen

Die Ergebnisse der Studie zeigten auch: Zwei Typen von Seen sind besonders von der Verschmutzung durch Mikroplastik betroffen: Erstens solche, die sich in der Nähe von Städten befinden, zweitens solche, die besonders gross sind, wo es wenig Wasserzirkulation gibt und die menschlichen Einflüssen in besonderem Masse ausgesetzt sind. Aber auch bei Seen, die relativ abgelegen sind, fanden sich Mikroplastikpartikel. Denn: Mikroplastik wird auch durch die Luft übertragen.

Die Forscher um Nava waren selbst erstaunt über das Ausmass der Verschmutzung. Dass der Anteil an Mikroplastik den in den am stärksten kontaminierten Ozeanen sogar noch übersteigt, hätten sie nicht gedacht: Der Müllstrudel im Nordatlantik «enthält» circa 1,6 Partikel pro Kubikmeter. Zum Vergleich: Der Luganersee enthält mehr als siebenmal so viel Mikroplastikteile.

So landet Mikroplastik in der Umwelt

Aber woher kommt der ganze Müll eigentlich? Laut Recherchen der NZZ ist die grösste Mikroplastik-Quelle – zumindest in der Schweiz – Reifenabrieb. Jährlich landen 10’400 Tonnen in der Natur. Danach folgt das sogenannte «Littering», sprich wilder Müll – mit 2700 Tonnen. Aber auch Waschen von Synthetik-Kleidung, Kosmetik und Reinigungsmittel hinterlassen eine fette Mikroplastik-Spur, natürlich sehr zum Leidwesen der Natur.

Über Abwasser gelangt das Plastik in Flüsse – und letztlich dann auch in die Weltmeere. In der Schweiz sammelt sich laut NZZ dagegen ein Drittel des emittierten Plastiks in Seen. Vielleicht ist so auch zu erklären, warum der Luganersee der am stärksten kontaminierte See der Studie war.

