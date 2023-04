Australischer Komiker: Der Mann, der Dame Edna war – Barry Humphries ist tot

Der Komiker Barry Humphries verstarb im Alter von 89 Jahren in einem Spital in Sydney.

Der australische Komiker Barry Humphries ist tot. Er starb am Samstagabend (Ortszeit) im Alter von 89 Jahren im St. Vincent’s Hospital in Sydney, wie ein Sprecher des Krankenhauses der Nachrichtenagentur PA bestätigte. Der Entertainer hatte sich dort nach Komplikationen in Folge einer Hüftoperation behandeln lassen. Seine Familie schrieb nach Angaben der Zeitung «Sydney Morning Herald» und weiteren australischen Medien in einer Mitteilung, Humphries sei sich bis zum Ende selbst treu geblieben. Er habe nie seinen brillanten Verstand und seinen einzigartigen Witz verloren.