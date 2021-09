Hansjörg Wyss - Der Mann, der hauptberuflich spendet

1 /

Auf der Website der Wyss-Foundation sind Bilder von Elefanten, von Hirschen und weiten Landschaften zu sehen, nur wer bis ans Ende der Seite scrollt, findet ein kleines Portrait von Hansjörg Wyss. Zu den Elefanten kommen wir noch.

Hansjörg Wyss ist sechsfacher Milliardär und reichster Berner. Wyss, 85-Jährig, stellt seine Person nicht gerne in den Vordergrund, lieber überlässt er seiner Philanthropie die Bühne. In der «Forbes»-Liste der reichsten Menschen der Welt liegt er auf Rang 415 . Wie auch Mark Zuckerberg und Elon Musk hat er sich einem Vertrag, der « Giving Pledge » , gegründet von Bill Gates, versch r ieben. Einmal unterzeichnet, verpflichten sich die Spenderinnen und Spender , die Hälfte ihres Vermögens in gemeinnützige Zwecke zu investieren. Dabei werden alle Aktivitäten fein säuberlich aufgeschrieben , e s muss angegeben werden , wohin gespendet wird und warum. 2015 sagte Wyss i n einem Inter v iew mit dem Tagesanzeiger : «Ich zähle mein Geld nicht jeden Tag.»

Wyss spendet und spendet

W y s s s pendet an Städte, an Einzelpersonen, an Nonprofits und an Schulen. Seiner Heimatstadt Bern versprach er eine Summe von 30 Millionen, für die Aufwertung der Hodlerstrasse und die Renovation des Berner Kunstmuseums. Auch für das neue Markthallenprojekt auf der Schütz wurde der Grossaktionär um Unterstützung angefragt. Erst am Montag wurde bekannt, dass die neue Wyss Academy for Nature im Kanton Bern 15 Projekte aufgegleist hat. Aus der Wyss Acadamy for Nature stammen 100 Millionen Franken, von Uni Bern und der Stadt Bern kommen noch 50 Millionen dazu. Mit dem Funding soll unter anderem das Lörmoos im Kanton Bern wiederbelebt werden.

Auch an die Schweiz wird fleissig gespendet : an die ETH Zürich , die Uni Bern , das CERN in Genf. In Genf befindet sich zu d em d as Wyss-Institut, das sich mit Krebsimp f stoffen und tragbaren Exoskeletten für Schlaganfallpatienten und -patientinnen beschäftigt.

Neben Städten, Einzelpersonen, Nonprofits und Schulen spendete Wyss 208 Millionen an die Wahlkampagne der US-Demokraten. D as Geld wurde aufgewendet, um Präsidentschaftskandidat Joe Biden zu unterstützen. Der Schweizer , der in Wyoming lebt , hat aber weder eine Greencard noch einen US-Pass. Das bedeutet, er hätte gar nicht so grosse Summen in den Wahlkampf hätt e e inspeisen dürfen . Nach einem entsprechenden Bericht der «New-York Times» wur d e gegen den Berner Beschwerde eingereicht. Konsequenzen gab es bisweilen keine.

Woher stammt sein Geld?

D och woher stammt das Geld, mit dem Wyss so viele Spenden tätigen kann? D as Geld für Gönnerbeiträge und Investitionen in die Forschung machte Wyss mit Synthes, einer Medizinalfirma. Über Zufälle wurde er Präsident der Pharmafirma . D urch den Verkauf von Synthes-Aktien 2012 an Johnson & Johnson , ebenfalls eine Pharmafirma, wurde er auf einen Schlag um zehn Milliarden Dollar reicher.



Wyss zeigt sich bei Auftritten zurückhaltend, er drückt sich gewählt aus, ist ruhig. Vor einigen Jahren gab es jedoch einen medialen Aufschrei. 2011 erhob eine Ex-Mitarbeiterin der Firma Synthes , Jackie Long, Anschuldigungen: Hansjörg Wyss soll seine Ex-Freundin und ehemalige Mitarbeiterin sexuell genötigt haben und gewalttätig geworden sein. «Er griff mich sexuell an , ich schrie, um ihn zu stoppen», zitiert das US-amerikanische Magazin «The Daily Caller» aus der Anzeige, die Long 2011 bei der Polizei einreichte. 2013 unterschrieb Hansjörg Wyss einen Vergleich über 1,5 Millionen US-Dollar, um die Klage seiner Ex-Freundin beizulegen. Schlagzeilen machte der Fall auch Jahre später noch einmal : 2015 unterstützte Hansjörg Wyss eine Stiftung , die sich für die Gleichstellung der Frau starkmacht. Geführt wird die Stiftung – bis heute – von den Clintons. Konsequenzen gab es auch in diesem Fall keine.



Zurück zu den Elefanten . Nicht nur sie, son d ern d er ganze Planet ist Wyss wichtig . In einem Interview mit der New-York Times sagt er: «Wir müssen den Planeten retten. Zu diesem Zweck werde ich im Laufe des kommenden Jahrzehnts eine Milliarde Dollar spenden.» Er verspricht , über die nächsten zehn Jahre eine Milliarde Dollar an den Naturschutz zu s penden. Weltweit. Die versprochene Milliarde wird, so hofft der Berner , dazu beitragen, bis 2030 insgesamt 30 Prozent der Landflächen und Ozeane zu schützen. Mit der Stiftung sollen Naturschutzgebiete geschaffen und erhalten werden.

