Normalerweise setzen Internisten alles daran, ihre Patienten zu heilen. Auch Barry Marshall. Doch im Jahr 1984 machte er eine Ausnahme: Da verabreichte der Australier sich selbst einen Bakterien-Cocktail, in der Hoffnung, dadurch krank zu werden. Doch warum? Verrückt geworden, wie seine Frau zunächst befürchtete, war Marshall nicht. Nur ein bisschen verzweifelt. Denn niemand wollte seine These zur Entstehung von Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüren glauben.

Eine Idee, Gegenargumente und fehlende Beweise

Anfang der 1980er-Jahre stiess Marshalls Kollege Robin Warren auf eine mögliche Erklärung: Bei etwa der Hälfte aller Magenschleimhaut-Biopsien, die er als Pathologe durchführte, entdeckte er Bakterien des Typs Helicobacter pylori, die besonders den unteren Bereich des Magens besiedelten. Und damit in Bereichen, in denen er auch Entzündungsanzeichen fand. Es könnte also ein Zusammenhang bestehen, folgerte er und beschloss der Sache nachzugehen.

Gemeinsam mit Marshall, der seine Meinung teilte, gelang es Warren schliesslich, die Bakterien im Labor zu kultivieren. Andere Mediziner und auch Forschende konnten der These der beiden nichts abgewinnen: Ein Bakterium könne niemals in der unwirtlichen Umgebung des Magens bei extrem niedrigem pH-Wert überleben, noch sich vermehren, argumentieren sie dagegen.

Erhoffte Auszeichnung

Der Einsatz der beiden Australier half nicht nur, die Therapie für Betroffene zu verbessern, sondern bescherte den beiden im Jahr 2005 auch den Nobelpreis für Medizin (siehe Video). Der Anruf des Komitees erreichte Marshall und Warren in einer Bar in Perth. Dort hatten sich die beiden schon in den Jahren zuvor immer am Tag der Bekanntgabe der Auszeichnung getroffen – weil sie die Ehre schon lange erwartet hatten.