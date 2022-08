Security mit Waffe bedroht: «Der Mann fühlte sich in seiner Ehre verletzt und zückte die Waffe»

Am Sonntagmorgen kam es vor dem Nachtclub Trischli in St. Gallen zu unschönen Szenen.

Einer der drei Männer holte eine Schusswaffe aus der Hosentasche und richtete diese auf die Security.

Thomas Knecht, forensischer Psychiater, erklärt gegenüber 20 Minuten, wieso sich junge Männer im Ausgang bewaffnen.

Am Sonntagmorgen nach dem Abschluss des St. Galler Festes zog ein Mann aus einer Dreiergruppe nach einer verbalen Auseinandersetzung und einem Schlag in sein Gesicht seitens der Security des Nachtclubs Trischli eine Handfeuerwaffe. Diese lud er durch und richtete sie auf die Sicherheitsleute. Nach einem kurzem Schrecken konnte das Personal die drei Männer mittels Pfefferspray zurückdrängen. Auch am Dienstagmorgen konfiszierte die Stadtpolizei eine geladene Handfeuerwaffe bei einer Fahrzeugkontrolle. «Für die Stadtpolizei ist kein Zusammenhang zwischen den Waffen ersichtlich», sagt Roman Kohler, Mediensprecher der Stadtpolizei St. Gallen.

Wieso junge Männer sich für das Nachtleben bewaffnen, ordnet Thomas Knecht, forensischer Psychiater und leitender Arzt in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Herisau AR für 20 Minuten ein. «Die Bewaffnung ist nicht nur eine Machtdemonstration, auch Angst spielt eine Rolle, denn in den Köpfen gewisser Milieus herrscht die Grundhaltung respektive Erwartung, dass es auch in Festsituationen zu verschärften Konflikten kommen kann», so Thomas Knecht. Bereits minimale Beweggründe sollen der Auslöser für Gewaltsituationen sein, wie zum Beispiel das zu lange Anstarren des Gegenübers.

Eintrittsverweigerung wird als Demütigung gesehen

Ungewöhnlich dabei soll aber sein, dass sich der Vorfall an einem Stadtfest zugetragen hat. «Bei einem Event, das eigentlich als friedlicher Anlass eingestuft wird, ist der Waffeneinsatz doch aussergewöhnlich. Bei politischen Events oder bei Sportanlässen, bei denen Rivalität herrscht, wäre dieser Vorfall eher denkbar.» Die Türsteher standen anscheinend den Männern und ihrem Vergnügen im Weg. «Die Verweigerung des Einlasses in den Club wird als Demütigung verstanden, sodass aus der verletzten Ehre heraus ein Angriff erfolgt», so Knecht weiter.

1 / 2 Die Kultur hat sich so verändert, dass immer erwartet wird, dass die Lage ausarten kann. Eine Schusswaffe, die einsatzbereit in der Hosentasche mitgeführt wird, muss dabei als Novum betrachtet werden», sagt Thomas Knecht. Tamedia Bei der am Dienstagmorgen konfiszierten Schusswaffe handelt es sich um eine 9 mm der Marke «Colt». Stadtpolizei St. Gallen

Dass es sich bei den Waffen führenden Personen um Männer handelt, ist für den forensischen Psychiater nicht überraschend. «Männer sind in einer aktiven Wettbewerbssituation, weil es im Ausgang auch zu einem gewissen Grad um Partnersuche geht. Wenn ein Konflikt verloren wird, sei er nun verbal oder physisch, hat man automatisch weniger Chancen bei den Frauen, zumindest subjektiv.» So herrscht im Voraus bereits eine gewisse Anspannung.

«Es wird immer erwartet, dass die Lage ausarten kann»

Das Phänomen, dass Waffen mit in den Ausgang mitgenommen werden, ist ein relativ neues, das sich in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat. «Die Kultur hat sich so verändert, dass immer erwartet wird, dass die Lage ausarten kann. Eine Schusswaffe, die einsatzbereit in der Hosentasche mitgeführt wird, muss dabei als Novum betrachtet werden», so Knecht weiter. Die meisten Vorfälle von Einsätzen von Waffen passieren im Freizeitbereich. «In der Arbeitswelt ist alles strukturiert. In Freizeitlokalen herrscht ein freies Spiel der Kräfte ohne klare Hierarchie, was die Wahrscheinlichkeit erhöht.»

Wie kommen die jungen Männer an die Schusswaffen?

Doch wie kommen die jungen Männer an die Schusswaffen? «Dem offiziellen Waffenhandel sind gewisse Hürden aufgelegt und es muss auch begründet werden», sagt Thomas Knecht. Einer Anschaffung auf illegalem Weg sind keine Hürden gelegt. «Wenn man die richtigen Leute kennt, dann ist es möglich. Wenn man unbedingt eine möchte, dann würde man auch eine kriegen. Diese müssen sich dann aber auch der damit einhergehenden Konsequenzen bewusst sein», sagt Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei St. Gallen.

