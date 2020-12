Bei einem Brand in einem Doppeleinfamilienhaus in Winterthur sind eine 84-jährige Frau und ihr Hund ums Leben gekommen.

«Um 2 Uhr in der Nacht hörten wir extrem laute Geräusche – wie wenn jemand Töpfe rumschmeissen würde», sagt Daniel (26). Er wohnt mit 3 Personen in einer Wohngemeinschaft gleich neben dem Haus, in dem es in der Nacht auf Mittwoch brannte. Eine 84-jährige Frau starb, auch ihr Hund überlebte die Flammen nicht. Der 61-jährige Mitbewohner der Seniorin, wurde mit einem Rettungsfahrzeug ins Spital gebracht und befindet sich laut der Kantonspolizei Zürich in kritischem Zustand.