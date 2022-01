USA – Der Mann mit dem Schweineherz ist ein verurteilter Messerstecher

via REUTERS

Angehörige des Opfers sind schockiert: «Ich wünschte, das Herz wäre an einen Empfänger gegangen.»

Wie verschiedene Medien berichten, ist David Bennett (57) ein verurteilter Messerstecher, der sein Opfer mit der Attacke für den Rest ihres Lebens an den Rollstuhl fesselte.

Der Mann, der als medizinisches Wunder gilt, da er als erster Mensch weltweit das Herz eines Schweins als Ersatzorgan erhalten hat, ist ein verurteilter Verbrecher. Wie aus Recherchen der «Washington Post» hervorgeht, sass David Bennett zehn Jahre im Gefängnis, weil er sieben Mal auf einen Mann eingestochen und diesen so an den Rollstuhl gebunden hatte. Verwandte des inzwischen gestorbenen Opfers erkannten den Namen des Mannes wieder, der wegen der Jahrhundertoperation in den Medien war.