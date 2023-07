La Chaux-de-Fonds: Der Mann sass in seinem Auto, als der Baukran darauf stürzte

Rund 40 Personen wurden beim Unwetter so schwer verletzt, dass sie in Spitäler eingeliefert werden mussten.

Am Montag ist ein Sturm mit Windspitzen von 217 km/h über La Chaux-de-Fonds gezogen und hat eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Die Kantonspolizei Neuenburg hat an einer Medienkonferenz eine erste Bilanz gezogen. Ein Mann wurde in La Chaux-de-Fonds von einem umgekippten Baukran getötet. Gemeinderat Jean-Daniel Jeanneret drückte der Familie des Verstorbenen sein Beileid aus. Das Opfer, das etwa fünfzig Jahre alt war, befand sich zum Zeitpunkt des fatalen Vorfalls in seinem Auto. Jeanneret lobte anschliessend «die grosse Solidarität der gesamten Region, die sofort ihre Hilfe angeboten habe».

Mehrere Tausend Gebäude beschädigt

Wie die Kantonspolizei Neuenburg mitteilt, wurden rund 40 Personen so schwer verletzt, dass sie in Spitäler eingeliefert werden mussten. Fünf Gebäude seien evakuiert worden, darunter das Einkaufcenter Métropole Centre. Mehrere Tausend Gebäude seien beschädigt worden. Ausserdem sei eine Hochspannungsleitung heruntergefallen. Um 16 Uhr zählten die Notdienste fast 1200 Anrufe. Rund 100 Polizisten wurden mobilisiert, die Feuerwehr rückte 83 Mal zu Einsätzen aus, wobei sie vor allem von den Feuerwehren aus Lausanne und Genf unterstützt wurde.



Am Montagmorgen gegen 11.30 Uhr kam es in La Chaux-de-Fonds und im oberen Teil des Kantons Neuenburg zu schweren Windböen von teils weit über 200 km/h. Dazu ging starker Regen nieder. Selbst Meteorologen hatten in der Schweiz noch nie derartige Werte gesehen, wie «20 Minutes» berichtet. Nach einer Beruhigung für einige Stunden wurden am Nachmittag neue Warnungen herausgegeben.