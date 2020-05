Schüsse in Interlaken BE

Der Mann schoss und machte ein Foto mit den Handy

Am helllichten Tag wurden in Interlaken vier Schüsse auf ein Möbelgeschäft abgegeben. Beim Schützen soll es sich um einen verwirrten Mann aus der Region handeln.

Vier Einschusslöcher waren am Samstag deutlich im zersprungenem Schaufenster eines Möbelgeschäfts in Interlaken zu erkennen. Ein Mann hatte gegen 17.30 Uhr auf das Geschäft in der unteren Bönigstrasse geschossen: «Beim Schützen handelte es sich um einen Verwirrten», sagt ein Angestellter des Geschäfts am Sonntag zu 20 Minuten. Die Polizisten hätten ihm das gesagt: «Offenbar war es reiner Zufall, dass unser Geschäft getroffen wurde. Er hätte genau so gut auf die Bank nebenan oder das Hostel via-à-vis schiessen können.»