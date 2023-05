Nach Streit ertrunken: «Der Mann schrie im Wasser um Hilfe – irgendwann verstummten die Schreie»

1 / 5 An dieser Stelle zog die Polizei in der Nacht auf Sonntag einen leblosen Mann aus der Limmat. 20min/Marino Walser Laut der Polizei kam es gegen 23 Uhr an der Platzpromenade in der Nähe der Schiffstation Landesmuseum zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. 20min/Marino Walser Die anderen an der Auseinandersetzung beteiligten Personen ergriffen die Flucht. ZüriToday

Darum gehts Am Sonntag wurde ein Mann tot aus der Limmat geborgen.

Laut der Stadtpolizei Zürich geriet er nach einem Streit mit mehreren Personen in die Limmat.

20 Minuten konnte mit einer Zeugin sprechen.

In der Zürcher Innenstadt eskalierte am Samstagabend ein Streit. Ein 32-jähriger Marrokaner fiel dabei nahe der Schiffstation Landesmuseum in die Limmat und ertrank. Zeugin des tragischen Vorfalls wurde L.N.* aus Dübendorf ZH. Gegenüber 20 Minuten erzählt sie: «Ich war mit meinen Freunden beim Platzspitz, als wir plötzlich einen Streit zwischen dem späteren Opfer und einer Gruppe von Männern hörten.» Um was es ging, wisse sie nicht. Relativ rasch habe sich die Situation aber beruhigt: «Wir behielten den Mann im Auge. Er wirkte stark alkoholisiert.»

Kurz darauf sei der Mann erneut aufgefallen, weil er eine Frau belästigt haben soll: «Sie rief, er solle sie in Ruhe lassen, und rannte weg», erzählt N. Gleich danach sei ein junger Mann zu dem späteren Opfer hingegangen: «Der junge Mann fragte ihn, wieso er Frauen belästige, und drohte ihm Gewalt an. Dann lief er weg und kam schliesslich mit zwei Freunden zurück.»

Zu dritt seien sie auf den Mann losgegangen: «Das spätere Opfer versuchte noch wegzurennen, jedoch ohne Erfolg. Sie prügelten auf ihn ein, bis er am Boden lag», so N. Irgendwann habe er es geschafft aufzustehen: «Er ging Richtung Limmat. Die jungen Männer folgten ihm und gingen auf ihn los. Plötzlich fiel er ins Wasser.» Ob er absichtlich gestossen wurde oder aus Versehen in die Limmat fiel, wisse sie nicht: «Ich hörte den Mann im Wasser noch um Hilfe schreien. Irgendwann verstummten die Schreie. Die Täter waren da schon geflüchtet.»

«Alle Beteiligten wirkten sehr aggressiv»

Bei N. sitzt der Schock immer noch tief: «Es ist so schlimm, was passiert ist. Mir tut es unglaublich leid, dass der Mann tot geborgen wurde.» Auf die Frage, wieso sie und ihre Freunde dem Mann nicht halfen, als er attackiert wurde, sagt sie: «Wir hatten Angst, uns in Gefahr zu bringen. Alle Beteiligten wirkten sehr aggressiv.»

Wie es bei der Zürcher Oberstaatsanwaltschaft am Dienstag auf Anfrage heisst, sind die genauen Umstände und die Hintergründe des Ereignisses weiterhin Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Ein Gewaltdelikt kann gemäss jetzigem Erkenntnisstand nicht ausgeschlossen werden.

Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen

Laut der Stadtpolizei Zürich kam es gegen 23 Uhr an der Platzpromenade in der Nähe der Schiffstation Landesmuseum zu einem Streit zwischen mehreren Personen, wobei ein Mann in die Limmat geriet. Die anderen an der Auseinandersetzung beteiligten Personen ergriffen die Flucht. Unweit der Platzpromenade konnte der leblose Mann schliesslich geborgen werden.

Personen, die Beobachtungen zur Auseinandersetzung im Kreis 1 an der Platzpromenade in der Nähe der Schiffstation Landesmuseum vom Samstag, 13. Mai, zwischen 22.45 Uhr und 23.15 Uhr, und zu den beteiligten Personen oder zur in die Limmat geratenen, männlichen Person machen können, werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei Zürich, Tel. 0 444 117 117, zu melden. *Name der Redaktion bekannt