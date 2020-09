Photo by Edward Howell on Unsplash

Whisky gehört sicherlich zu den bekanntesten und beliebtesten Spirituosen auf der Welt. Dass dem so ist zeigt auch die unglaubliche Menge, die jedes Jahr verkauft wird. «Forbes» und «The Spirits Business» publizieren jedes Jahr die Liste «Brand Champions» mit den meistverkauften Whiskys und nennen auch das Gesamtvolumen. 2020 beträgt die verkaufte Whisky-Menge 9 Milliarden Liter. Das eine 9 mit unglaublichen neun Nullen.

Doch durch welche Kehlen fliesst die starke Spirituose aus Getreide? Schotten trinken und produzieren viel – könnte man meinen. In den USA ist Whisky auch beliebt, weltbekannte Marken, wie Jack Daniels (20 Minuten war übrigens zum 150-Jahre-Jubiläum in Tennessee eingeladen) kommen aus den Staaten. Doch keiner der zwei Länder führt die Rangliste an.