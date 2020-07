Brutal überzüchtet

Der Mensch hat Hunden schon so einiges angetan

Die besten Freunde des Menschen wurden nicht immer wie Freunde behandelt: Dank Zucht haben sich viele Hunderassen im Lauf der Zeit ganz schön verändert – und das nicht zum Guten.

Dogs of all nations/Caen Elegans

Der Basset Hound, eine britische Rasse, ist da schon besser wieder zu erkennen. Doch auch er hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Und auch das nicht unbedingt zum Guten.

… nach jahrzehntelanger Züchtung sehen Bullterrier heute in der Regel so aus: Der Kopf ist verformt, der Unterleib weniger sportlich. Weitere zuchtbedingte Veränderungen sind überzählige Zähne, Gelenkbeschwerden und Augenerkrankungen. Zudem jagen sie gern ihre eigene Rute. «Kaum zu glauben, dass der Bullterrier früher ein schöner und athletischer Hund war», schreibt Caen Elegans dazu.

Dogs of all nations/Caen Elegans

Na? Erkennen Sie, um welchen Hund es sich hierbei handelt? Kleiner Tipp: An seiner Kopfform werden Sie ihn nicht erkennen. Denn …

Mit dem Anspruch an Hunde hat sich auch deren Aussehen verändert. Einst vor allem als Arbeitstiere gehalten, sollen sie heute vor allem das Privatleben bereichern. Oftmals stehen dann Äusserlichkeiten vor dem Wohl der Tiere. Da werden ihnen zum Beispiel runde Kulleraugen und kurze Schnauzen angezüchtet, um sie niedlicher wirken zu lassen.

Welch negative Folgen solche Zuchten haben können, zeigt das Beispiel der Teetassen-Hunde gut. Sie werden so klein gezüchtet, dass sie – der Name sagt es schon – in Teetassen Platz haben. Für die Tiere selbst hat das ausnahmslos Nachteile. «Sie haben meist ein trauriges Leben», sagte Julika Fitzi, Veterinärin und tierärztliche Beraterin beim Schweizer Tierschutz (STS), zu 20 Minuten. Die Tiere seien häufig degeneriert und besonders krankheitsanfällig.