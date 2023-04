Trentino: «Der Mensch ist das Problem und nicht der Bär»

Bärin JJ4, genannt «Gaia», darf weiterleben. Das hat ein Gericht in Trient entschieden. Hier auf einem Archivfoto von 2020.

Der Landeshauptmann von Trient will nun eine grosse Anzahl der Bären in der Region töten.

«Ich bin bereit, 70 Bären zu töten, wenn Sie uns nicht sofort sagen, wohin wir sie bringen sollen», sagt der Landeshauptmann von Trient, Maurizio Fugatti. Rund zwei Wochen nach der tödlichen Attacke auf einen Jogger in Norditalien konnten Förster die wildlebende Bärin JJ4 vor wenigen Tagen einfangen. Die Bärin wurde in einem mit Strom gesicherten Gehege des Tierpflegezentrums Casteller in der Provinz Trentino untergebracht, wo sich bereits M49, ein weiterer «Problembär», befindet.