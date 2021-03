Auf der A1 kam es am Donnerstagabend zu einem Unfall mit einem Mercedes.

Totalschaden am weissen Mercedes S-AMG – ein 20-jähriger Mann verlor am Donnerstagabend auf der A1 bei Würenlos die Herrschaft über sein Fahrzeug und verursachte einen Unfall. Ein 21-jähriger News-Scout hat den Unfall beobachtet, wie er sagt. «Es waren eine Gruppe junger Menschen mit Sportwagen auf dem Rastplatz», erzählt er. Der Fahrer im weissen Mercedes habe einige Runden gedreht. «Er hat das Auto mehrmals aufheulen lassen», sagt er.

Später habe er gesehen, wie der Mercedes auf der Ausfahrt den Rastplatz verliess. «Der Fahrer hat aufs Gas gedrückt, dann brach das Heck aus.» Das Auto sei in der Mitte der Autobahn frontal in eine Betonmauer geprallt und habe sich danach gedreht. «Es gab einen lauten Knall.» Der junge Lenker sei danach sichtlich unter Schock ausgestiegen. «Er hatte grosses Glück, dass er nicht schwerer verletzt wurde.» Die Polizei sei innerhalb von Sekunden am Unfallort gewesen. Ein Polizeiauto war zufällig auf der Autobahn unterwegs gewesen.