Der Mercedes GLC kommt komplett neu

Das meistverkaufte Modell von Mercedes? Bei der Frage würden sicher unterschiedliche Antworten zusammenkommen, aber wohl nur wenige würden den GLC nennen. Doch der Mittelklasse-SUV ist sehr erfolgreich: «2,6 Millionen Kunden weltweit haben sich seit Einführung für ein Modell der beliebten SUV-Baureihe entschieden», sagt Vertriebsvorständin Britta Seeger. Damit ist der GLC das meistverkaufte Modell der Schwaben der letzten zwei Jahre. Auch in der Schweiz ist der SUV im laufenden Jahr (per Ende August) der Topseller, und das trotz auslaufender Modellgeneration.

Breites Anforderungsprofil

Das klingt stark nach der berühmten eierlegenden Wollmilchsau, doch damit nicht genug: «Durch den hohen Fahrkomfort und die überzeugende Gesamtakustik ist der GLC ein toller Langstreckenbegleiter», fügt der für die Fahrzeugintegration verantwortliche Jörg Bartels an. Und Design-Chef Gorden Wagener setzt noch einen drauf: «Der neue GLC führt unsere Designphilosophie mit seiner sinnlichen Klarheit fort und strahlt, wie das gesamte SUV-Portfolio, Intelligenz und Emotion aus.»

Besonders am Heck erkennt man die neue Modellgeneration.

In der Schweiz startet der neue GLC in zwei Benzin- und einer Dieselvariante mit einer Leistungsspanne von 150 kW/204 PS bis 190 kW/258 PS – alle drei sind 2-Liter-Vierzylindermotoren mit 48-Volt-Mildhybridsystem und kosten ab 67’800 bis 78’400 Franken. Spannender sind die drei Plug-in-Hybridvarianten, die ab Dezember erhältlich sein werden: Sie kombinieren die gleichen Vierzylinderaggregate mit einem Elektromotor, haben als Benziner eine Systemleistung von 230 kW/313 PS oder 280 kW/381 PS sowie als Dieselhybrid 245 kW/335 PS und bieten alle eine rein elektrische Reichweite deutlich über 100 Kilometer an. Die Preise dieser Versionen werden Ende Monat bekannt gegeben.