Der neue Mercedes SL ist so stylisch und durchtrainiert wie nie

Weg vom Altherrenauto: Der neue SL ist neu ziemlich durchgestylt unterwegs. Mercedes-Benz

Sportliches Comeback : Der Mercedes SL ist so stylisch und durchtrainiert wie nie

Das grosse Sportcoupé ist in den vergangenen Jahren satt und bequem geworden. Nun will der SL mit sportlichem Schwung wieder an grosse Zeiten anknüpfen.