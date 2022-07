Der Microlino ist der perfekte Cityflitzer

Die Rundungen, der Einstieg über die Front, der knuffige Auftritt, die zweifarbige Lackierung: Optisch erinnert der Microlino 2.0 ganz klar an die legendäre Knutschkugel Isetta von BMW aus den 50er-Jahren. Der kleine Zweisitzer fällt auf, das merkt man bereits auf den ersten Metern der Testfahrt durch Dübendorf. Es wird geguckt, gewunken und gestaunt. Der 2,52 Meter kurze, 1,47 Meter schmale und 1,50 Meter hohe Mikro-Stromer ist ein Exot zwischen all den SUVs und Kombis. Im Gegensatz zu ihnen passen drei Microlinos auf einen Parkplatz – deshalb auch der Einstieg über die Fronttüre. So ist das Ein- und Aussteigen direkt über das Trottoir möglich.

Leises Motörchen

Etwas ungewohnt ist der Zustieg schon, aber hat man den Dreh mal raus, ist es ganz einfach. Nun denn, auf zur grossen Fahrt im Kleinstwagen. Autoschlüssel gedreht, Drehschalter auf «Drive» und los gehts. Das 17 PS starke Motörchen ist kaum zu hören. Zur Auswahl stehen drei Batteriegrössen mit 91, 177 und 230 Kilometern Reichweite. In drei bis vier Stunden ist der Akku an einer gewöhnlichen Haushaltssteckdose wieder voll aufgeladen. Da er lediglich 496 Kilogramm auf die Waage bringt, gilt der Microlino 2.0 offiziell als ein «L7e Heavy Quadricyle» und kann wie ein Motorrad eingelöst werden.

Perfekter Cityflitzer

Klein, aber fein ist auch das Interieur. Die Sitzbank lässt sich verschieben, so finden auch grossgewachsene Menschen Platz und müssen die Knie nicht bis zu den Ohren anziehen. Das Lenkrad ist kleiner als bei einem «richtigen» Auto, ansonsten ist alles drin, was es braucht, inklusive Digitalanzeigen und gut lesbaren Displays. Nur eine Klimaanlage fehlt. Dafür gibt es ein Sonnendach und auch die zwei kleinen Schiebefenster sorgen geöffnet für frischen Fahrtwind. Der Clou: Es gibt sogar einen Sport-Knopf. Einmal gedrückt, vermag der Zweisitzer gar so etwas ähnliches wie einen Ampelstart hinzulegen. Süsses Gimmick: Im Display erscheint eine kleine Flamme hinter dem Auto-Symbol. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 90 km/h, in 5,0 Sekunden knackt der Mikro-Flitzer die 50-km/h-Marke. Damit geht es vielleicht nicht gleich über die Autobahn in den Italien-Urlaub, aber für den Alltag in der Stadt und im Umland reicht das völlig aus.