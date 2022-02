Ungleichstellung - Der Militärdienst vermiest Lehrabgängern die Jobaussichten

Lange Abwesenheit stört Betrieb

Während früher Kaderleute in der Wirtschaft auch Kaderleute in der Armee waren, ist das Militär heute ein Stolperstein in der Karriere. So ist auch rund ein Drittel der Schweizerinnen und Schweizer überzeugt, dass der Bürgerdienst der Wirtschaft Arbeitskräfte wegnimmt, wie die Studie «Sicherheit 2021» der ETH zeigt.