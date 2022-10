USA : Der Mörder von Kristin (19) wird 26 Jahre nach der Tat verurteilt

1996 verschwindet die 19-jährige Kristen Smart spurlos, 2002 wird sie für tot erklärt. Nun ist ein heute 45-jähriger ehemaliger Mitstudent des Mordes an der Frau schuldig gesprochen worden.

Mehr als 26 Jahre nach dem Verschwinden einer kalifornischen Studentin, die von einer College-Party nicht mehr in ihr Wohnheim zurückkehrte, wurde Paul Flores am 18. Oktober für den Mord an ihr verurteilt. Der heute 45-jährige Flores wurde von den Geschworenen des Monterey County Superior Court nach einem zwölfwöchigen Prozess einstimmig des Mordes für schuldig befunden. Sein Vater, Ruben Flores, wird verdächtigt, an dem Fall beteiligt zu sein. Er habe beim Verschwindenlassen der Leiche geholfen.

Darum gehts Vor 26 Jahren kehrte die Studentin Kristin Smart von einer Feier nicht mehr in ihr Wohnheim zurück und wurde 2002 für tot erklärt.

Am Dienstag wurde nun der heute 45-jährige Paul Flores von einem Geschworenengericht des Mordes an der damals 19-Jährigen schuldig gesprochen.

Das Strafmass ist noch nicht verkündet worden.

Mehr als ein Vierteljahrhundert nach dem Mord an einer Studentin in Kalifornien ist ein Mann wegen der Tat verurteilt worden. Der Schuldspruch gegen den heute 45 Jahre alten Paul Flores erfolgte am Dienstag (Ortszeit) nach einem dreimonatigen Prozess in Monterey. Im Mai 1996 war die damals 19-jährige Studentin Kristin Smart auf dem Rückweg zu ihrem Studentenwohnheim verschwunden. Mit Plakaten und einem Podcast war versucht worden, sie zu finden. Bis heute wurde die Leiche nicht gefunden.

Staatsanwalt Dan Dow erklärte nach dem Schuldspruch, Smarts Verschwinden vor mehr als 26 Jahren habe tiefgreifende Auswirkungen auf ihre Familie gehabt. Das Strafrechtssystem habe «nun endlich Gerechtigkeit für Kristin gebracht». Flores droht nun eine lebenslange Haftstrafe, das Strafmass soll am 9. Dezember verkündet werden.

Leiche spurlos verschwunden

Flores war im vergangenen Jahr festgenommen worden. Seinem Vater Ruben wurde in dem Prozess vorgeworfen, seinem Sohn dabei geholfen zu haben, Smarts Leiche verschwinden zu lassen. Der Vater wurde am Dienstag jedoch freigesprochen. Bis heute wurde Smarts Leiche nicht gefunden.

Ihr Vater Stan Smart sagte dazu nach dem Schuldspruch gegen Paul Flores: «Ohne Kristin gibt es bei diesem Urteil keine Freude und kein Glück.» Der Ausgang des Gerichtsverfahrens zeige, «dass unsere Suche nach Gerechtigkeit für Kristin weitergehen wird».

Opfer und Täter studierten an derselben Universität

Smart und Flores hatten beide an der Polytechnischen Hochschule im zwischen Los Angeles und San Francisco gelegenen Ort San Luis Obispo studiert. Flores wurde als Letzter zusammen mit Smart gesehen. Er begleitete sie nach einer Party auf ihrem zehnminütigen Heimweg in ihr Studentenwohnheim. Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft vergewaltigte er Smart oder versuchte, sie zu vergewaltigen, und tötete sie danach. Anschliessend soll er die Tote unter der Terrasse des Hauses seines Vaters begraben haben.

Die Staatsanwaltschaft warf Paul Flores in dem Prozess vor, er habe Smart über Monate nachgestellt. Möglicherweise habe er bei der Party am Abend ihres Verschwindens ihr Getränk mit einer Droge versetzt.

Zeugin belastet Flores schwer

Smart war 2002 offiziell für tot erklärt worden. Zur Aufklärung ihres Verschwindens war unter anderem ein Podcast mit dem Titel «Your Own Backyard» (Dein eigener Hinterhof) produziert worden. 2019 gab eine Zeugin gegenüber den Ermittlern an, Flores habe ihr gegenüber den Mord an Smart gestanden.

Bei weiteren Ermittlungen stiess die Polizei darauf, dass ein Jahr nach Smarts Verschwinden Arbeiten an dem Haus von Flores’ Vater vorgenommen worden waren. Dies könnte nach Ansicht der Ermittler darauf hindeuten, dass Vater und Sohn Smarts vergrabene sterbliche Überreste an einen anderen Ort brachten. Der Sheriff des Bezirks San Luis Obispo, Ian Parkinson, kündigte an, die Suche nach Smarts Leiche werde fortgesetzt.

