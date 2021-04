Das Verbrechen ereignete sich an der Gaswerkstrasse 48.

Das Bundesgericht entschied sich gegen die vorzeitige, bedingte Entlassung eines Mannes, der 1999 in Langenthal einen Mord beging.

Zwei Männer überfielen vor 21 Jahren eine Billardbar in Langenthal BE.

Vor 21 Jahren überfielen zwei bewaffnete Männer ein Billardcenter in Langenthal. Kurz vor Mitternacht stürmten die Männer herein, bedrohten die Angestellte und forderten Geld. Doch da die Nachtsperre bereits aktiviert war, konnte die Mitarbeiterin den Tresor nicht öffnen, in dem sich die Einnahmen befanden.