Höchststrafe für Polizist : Der Mörder von Sarah Everard kassiert lebenslängliche Haftstrafe

Wayne Couzens (48) muss für sein restliches Leben hinter Gitter. Dies hat ein Gericht in London entschieden. Couzens hatte seine Stellung als Polizist dazu ausgenutzt, Sarah Everard (33) zu entführen, zu vergewaltigen und ermorden.

1 / 7 Der mutmassliche Mörder Wayne Couzens wird ins Gericht gebracht. AFP Wayne Couzens kriegt die Höchststrafe: Lebenslänglich ohne Aussicht auf vorzeitige Entlassung. AFP Die Verhandlungen lösten einen medialen Ansturm aus. REUTERS

Darum gehts Der Mörder der Londonerin Sarah Everard muss den Rest seines Lebens hinter Gittern verbringen.

Der Mann gestand, die 33-Jährige verschleppt sowie anschliessend vergewaltigt und getötet zu haben.

Das Gericht verurteilte ihn zur Höchsstrafe ohne Aussicht auf vorzeitige Entlassung.

Der schreckliche Mord an der Londonerin Sarah Everard erschütterte im Frühling dieses Jahres die englische Hauptstadt London. Der 48-jährige Polizist Wayne Couzens war am 9. März festgenommen worden. Kurz danach wurde Everards Leiche in einem Wald in der südostenglischen Grafschaft Kent gefunden – wenige Meter von einem Stück Land entfernt, das dem mutmasslichen Täter gehört. Er hatte bereits bei einer Anhörung vor mehreren Monaten die Entführung sowie die Vergewaltigung gestanden.

Nun ist klar: Der Mörder der Londonerin Sarah Everard muss den Rest seines Lebens hinter Gittern verbringen. Das Strafgericht Old Bailey verurteilte ihn am Donnerstag zur Höchststrafe: lebenslange Haft ohne Aussicht auf vorzeitige Freilassung. Der Mann hatte gestanden, die 33-jährige Everard am 3. März in Südlondon verschleppt, anschliessend vergewaltigt und getötet zu haben. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Fall führte zu einem landesweiten Aufschrei über Gewalt an Frauen.

Nie «echte Reue» gezeigt

Der Richter warf Couzens vor, zu keinem Zeitpunkt «echte Reue» gezeigt zu haben, «stattdessen Selbstmitleid und Versuche, Ihre Tat kleinzureden». Wie in der Verhandlung bekannt wurde, hatte der Polizist die junge Frau am 3. März mithilfe seines Dienstausweises angehalten und ihr vorgeworfen, sie habe Corona-Regeln missachtet. Everard war zu Fuss auf dem Heimweg von einer Freundin, nahm die Vorwürfe offenbar ernst und folgte Couzens. Das Gericht war überzeugt, dass die Tat auch nicht spontan geschah, sondern dass Couzens wochenlang in London vorsondiert und eine entsprechende Entführung geplant hatte.

Everards verbrannte Leiche wurde erst Tage später in einem Wäldchen in der südostenglischen Grafschaft Kent entdeckt – ganz in der Nähe eines Grundstücks, das dem verheirateten Familienvater Couzenzs gehörte. Schnell fiel der Verdacht auf ihn. Aufnahmen von Überwachungskameras zeigten zudem Everard auf dem Rücksitz seines Autos.

Couzens ist der erste Polizist Grossbritanniens, der zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt wurde. Der Mann war in London für die Bewachung diplomatischer Vertretungen zuständig.

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!