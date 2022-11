Proteste im Iran: Der Moment, als ein kurdischer Rapper sein Todesurteil hört

via REUTERS

Nun will das Regime offenbar mehr als 2000 Demonstranten vor Gericht bringen.

Sieben Wochen dauern die blutigen Proteste im Iran nun an.

via Twitter.com

Nach Ausbruch der landesweiten Proteste im Iran sind nach offiziellen Angaben bereits mehr als 1000 Menschen angeklagt worden. Dies gab ein Justizsprecher am Dienstag bekannt, wie die iranische Nachrichtenagentur Isna berichtete. Mehrere Kriminal- und Revolutionsgerichte befassen sich demnach mit den Fällen. Die Verhandlungen sollen in der Mehrheit öffentlich sein. Konservative Hardliner im Parlament hatten am Sonntag harte Urteile gefordert, bis hin zur Todesstrafe.