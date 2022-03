Basler Fasnacht 2022 - Der «Morgestraich» der Basler Fasnacht jetzt im Livestream

Es ist in Basel an der Umzugsroute das elfte Gebot: Du sollst am «Morgestraich» die Lichter löschen. Trotzdem gibt es jedes Jahr Schaufenster, Büros und Leuchtreklamen, die erleuchtet bleiben, «wenns am Mäntig vieri schloot». 2018 setzte das Fasnachts-Comité erstmals Kontrolleure ein, die die unerwünschten Lichter am Morgenstreich überdeckten und den verantwortlichen einen Denkzettel hinterlassen.