David Rudisha: Doppel-Olympiasieger überlebt Flugzeugcrash

Selten hat der Spruch «Glück im Unglück» besser gepasst als hier. Der zweifache Olympia-Sieger über 800 Meter, David Rudisha, stürzte am Samstag in seiner kenianischen Heimat in der Imbirikana-Gegend in Kajiado mit einem Kleinflugzeug ab, überlebte den Crash aber unverletzt.