Lyss: Ausgebüxter Stier – jetzt spricht eine Augenzeugin

Beim Schlachthof der Metzgerei Winkler in Lyss entwischte am Montagmorgen ein junger Muni.

Er wollte nicht zum Metzger – aber am Ende war der Muni trotzdem tot. Am Montagmorgen ist ein junger Stier in Lyss ausgebüxt, als er aus dem Anhänger ausgeladen wurde. Er durchschlug eine Absperrung, dann durchquerte er private Gärten, rannte auf einem beliebten Spazierweg herum und machte ein ganzes Wohnquartier unsicher, wie eine Anwohnerin zu 20 Minuten sagt.

«Es war eine Hetzjagd»

«Ich esse diese Woche kein Fleisch mehr»

Als der erschöpfte Muni zum zweiten Mal in einem Busch am Parkweg stehen blieb, wurde auch ein Rentner aus Lyss Zeuge der Szene. «Der Polizist kam ganz nahe an das Rind heran und schoss. Doch die Neun-Millimeter-Patrone reichte wohl nicht aus. Der Muni versuchte wieder aufzustehen. Da sagte ein anderer Polizist, er solle nochmals schiessen, was ersterer dann auch tat.»