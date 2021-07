Der Dodge Charger 500 hätte die Nascar- Meisterschaft aufmischen sollen

Ende der 60er-Jahre zeichneten sich die Stock-Car-Rennwagen der NASCAR noch dadurch aus, dass sie tatsächlich weitgehend «Stock» waren und auch beim freundlichen Vertragshändler im Showroom standen – oder besser: stehen mussten, denn das Reglement verlangte es. Und so brachte die Chrysler Corporation zur Saison 1969 ein neues, aerodynamisch optimiertes «Sondermodell» ihres Mid-Size-Coupés, das eigentlich gar nicht für Privatkundinnen und -kunden gedacht war, sondern der Konkurrenz in der ovalen Rennstrecke gehörig den Allerwertesten versohlen sollte.

Schneller dank Asphalt

Die Rennstrecken der NASCAR hatten sich in den zehn Jahren zuvor stark gewandelt. Ende der 50er drifteten die Full-Size-Kutschen noch über unbefestigte Dirt-Tracks; nur vereinzelte kleine Strecken hatten eine geteerte Fahrbahn. Bis 1959 mit dem Daytona International Speedway in Florida der erste asphaltierte «Superspeedway» entstand, der Autos und Fahrer in noch nie dagewesene Geschwindigkeitsregionen katapultierte. In Folge dieses High-Speed-Spektakels wurden viele der alten Sandbahnen zu Beginn der 60er-Jahre ebenfalls asphaltiert oder gleich zugunsten neugebauter Speedways aus dem Rennkalender gestrichen. Motorleistung war fortan nicht mehr die einzige Eigenschaft eines Autos, die über Sieg oder Niederlage entschied. Bei den Windschatten-Duellen in den Steilkurven war nun auch ein möglichst niedriger Luftwiderstand gefragt.