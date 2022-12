«Bub im Karton» nach 65 Jahren identifiziert

Cold Case : Der mysteriöse «Bub im Karton» ist nach 65 Jahren identifiziert worden

Bei einem der ältesten ungelösten Mordfälle in der Geschichte der US-Metropole Philadelphia, haben die Ermittelnden einen möglicherweise entscheidenden Fortschritt gemacht.

An einer Pressekonferenz teilte die örtliche Polizei diese Woche ihre neuen Erkenntnisse mit.

Joseph Augustus Zarelli wurde als der «Bub im Karton» identifizert. Sein Körper wurde 1957 in einer damals ländlichen Gegend ausserhalb von Philadelphia gefunden.

Die Polizei identifizierte den 1957 gefundenen Kinderkörper als den von Joseph Augustus Zarelli, wie die Beamten am Donnerstag mitteilten. Als «Bub im Karton» wurde der Fall bekannt, als Zarelli in einer damals ländlichen Gegend ausserhalb von Philadelphia in einer Pappschachtel gefunden wurde.