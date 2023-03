Lukas Alder: Ständeratswahlen St. Gallen aufgemischt

Letzte Woche wurde bekannt, dass Lukas Alder als dritter Kandidat an den St. Galler Ständeratswahlen teilnimmt. Die Kandidatur des Eggersrieter wirft viele Fragen auf. 20 Minuten verrät er, welchen Song ihn für seine Kandidatur inspirierte.

Darum geht es Die Ersatzwahl für den St. Galler Ständerat geht am 30. April in die alles entscheidende zweite Runde.

Letzte Woche hat die Staatskanzlei drei Wahlvorschläge bekannt gegeben.

Der weitgehend unbekannte Lukas Alder (parteilos) stellt sich überraschend zu Wahl.

Über den mysteriösen Kandidaten ist nach wie vor nur wenig bekannt.

Ende April findet der zweite Wahlgang der St. Galler Ständeratswahlen statt. Zur grossen Überraschung wird neben den bisherigen Kandidatinnen Barbara Gysi (SP) und Esther Friedli (SVP) auch der Name Lukas Alder (parteilos) auf dem Wahlzettel stehen.

Wer etwas über den neuen Kandidaten herausfinden möchte, tappt weiterhin im Dunkeln. Website, Social-Media-Auftritte, Wahlplakate – Fehlanzeige. Im Telefongespräch ist er sehr zurückhaltend: «Ich bin medienscheu wie ein Reh», so Alder zu 20 Minuten. Letzte Woche stellte er in Aussicht, am Montag vor die Medien zu treten und Auskunft über seine Kandidatur geben. Doch daraus wurde nichts: «Ich bin im Moment nicht fähig dazu», erklärt Alder. «Ich werde frühestens anfangs April Kontakt zu den Medien aufnehmen.»

Song «Man in the Mirror» als Inspiration

Im Gespräch verrät Alder nur wenig. Immerhin eine der Inspirationsquellen für seine Kandidatur: der Song «Man in the Mirror» von Michael Jackson. Im Song geht es darum, dass jeder Einzelne einen Beitrag leisten könne für eine bessere Welt. Dafür müsse man zuerst immer bei sich selbst etwas verändern. «Gutes denken, Gutes sprechen, Gutes tun», hält er für ein tolles Lebensmotto. Doch als Wahlkampfslogan will er das nicht verstanden haben.

Alder ist auf der Suche nach «Sympathisanten», sagt er. Doch mehr zu seiner Person, damit er Sympathisanten finden könnte, will er trotz wiederholtem Nachfragen nicht beantworten. Weder zu politischen Kernthemen noch zur Einordnung seiner Person im politischen Spektrum noch zu seinen Zielen, die er für den Kanton in Bern erreichen möchte. Er stellt einzig in Aussicht, dass er sich bald äussern werde. Dass die Zeit drängt, sieht er nicht. «Viele Leute werden mich spontan wählen», sagt er.

Auch im Wohnort unbekannt

Auch in seinem Wohnort Eggersriet ist die Suche nach Antworten vergebens. TVO war vor Ort und befragte die Leute: «Sagt mir nichts», sagt eine Einwohnerin. «Der ist von hier?», so eine Frau, zu TVO. Obwohl das Dorf nur knapp 2000 Einwohnerinnen und Einwohner hat, ist der Name Lukas Alder im Dorf wenig bekannt.

Der Gemeindepräsident von Eggersriet kennt den Kandidaten, begeistert ist er jedoch nicht von seiner Kandidatur. «Ich finde es falsch, dass man im zweiten Wahlgang noch einsteigen kann.» Solche Kandidaturen seien für den Gemeindepräsidenten «Scherz-Kandidaturen». Immerhin das stellt Alder klar: «Es handelt sich nicht um eine Scherzkandidatur.»

