Der nächste Elektro-Porsche: So fährt der Macan Electric

Ganz schön mutig: Da hat Porsche mit dem Macan ein sportliches SUV im Portfolio, das mehr gekauft wird als jedes andere Modell der Marke, und genau dieses wird es in Zukunft nur noch elektrisch geben. Das ist deswegen so brisant, weil längst nicht alle typischen Macan-Kunden reif für die E-Mobilität sein dürften, aus welchen Gründen auch immer. Damit besteht das Risiko, signifikante Stückzahlen einzubüssen. Immerhin reden wir hier von weltweit über 80’000 Macan, die bislang jährlich vom Band in Leipzig liefen.