Eurovision Song Contest 2024 findet in Malmö statt

Am nächsten Eurovision Song Contest treten die besten Künstlerinnen und Künstler Europas (und Australiens) in Malmö gegeneinander an. Das hat der diesjährige Gewinner Schweden entschieden. Die 68. Ausgabe findet am 11. Mai 2024 statt. Die Halbfinals werden am 7. und 9. Mai ausgetragen.