Fisker Ronin: Das 1000 PS starke Edel-Cabrio wird richtig teuer

Ronin – so wurden in Japan während der Feudalzeit herrenlose Samurais genannt. Es waren in Ungnade gefallene, vertriebene und entehrte Krieger, die umherzogen und von der Gesellschaft verhöhnt und verspottet wurden. Und da der Samurai-Ehrenkodex es verlangte, die rituelle Selbsttötung (Seppuku) zu begehen, wenn sie in Unehre fielen, hatten die Ronin wohl kein einfaches Leben.

Es ist bezeichnend, dass der US-Elektroauto-Hersteller Fisker sein neues Luxus-Cabrio Ronin nennt. Denn Firmenchef Henrik Fisker, der früher als Designer bei BMW und Aston Martin tätig war, ist bei den Investoren bereits einmal in Ungnade gefallen. Sein 2007 gegründetes Unternehmen Fisker Automotive geriet bald in Schieflage: Kurz nach den ersten Auslieferungen des ersten Modells Karma war das Unternehmen 2012 in finanzieller Not. Im März 2013 wurden drei Viertel der Angestellten entlassen, dann war nach nur etwa 1800 verkauften Autos Schluss. Das Unternehmen wurde zwangsversteigert und letztlich vom chinesischen Autozulieferer Wanxiang gekauft.

Der nächste Anlauf

Doch Henrik Fisker gab nicht auf. 2016 gründete er ein neues Unternehmen mit dem Namen Fisker Inc. Zwei Jahre später wurde der Bau des Elektro-SUV Ocean angekündigt, der dann – mit ordentlich Verspätung – ab Mai dieses Jahres an erste Kunden ausgeliefert wurde. Im Sommer 2020 gab das Unternehmen ausserdem Pläne bekannt, dass Fisker bis 2025 sein Portfolio auf vier Modelle ausbauen will: Neben dem Ocean soll es einen Lifestyle-Pick-up namens Alaska sowie einen Kleinwagen namens Pear geben. Und eben den Ronin, ein luxuriöses Hardtop-Cabrio mit fünf Plätzen. Allesamt mit reinem Elektroantrieb, gebaut bei Magna Steyer in Graz.

Das Carbon-Klappdach zieht sich über zwei Sitzreihen. Im geöffneten Zustand verschwindet es im Heck. Fisker Im Cockpit gibt es natürlich ein digitales Cockpit mit grossen Displayanzeigen sowie einen riesigen Touchscreen. Fisker Im Innenraum sollen bis zu fünf Fahrgäste unterkommen. Fisker

Nun wurden mehr Details zum Ronin veröffentlicht. «Der Ronin ist ein Auto für Menschen, die gerne fahren, die begeistert von Automobilkunst und -design sind und erwarten, dass sie mit ihren High-Performance-Fahrzeugen den Weg in eine nachhaltige Zukunft einschlagen», umschreibt Firmenchef Henrik Fisker. Das für 2025 angekündigte E-Cabrio soll in einer limitierten Auflage von 999 Stück gefertigt werden – und stolze 385’000 Dollar kosten, was aktuell etwa 337’200 Franken entspricht. Das Cabrio hat ein versenkbares Carbon-Top, die vorderen Flügeltüren öffnen auf Knopfdruck elektrisch. Die kurzen, hinten angeschlagenen Fondtüren erleichtern den Zustieg auf die Rückbank, im Cockpit gibt es natürlich ein digitales Cockpit mit grossen Displayanzeigen sowie einen riesigen Touchscreen.