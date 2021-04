Gut zu wissen

Der neue Bundestag wird am 26. September gewählt. Es ist die erste Bundestagswahl in der Geschichte der Republik, bei der kein amtierender Kanzler antritt. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte schon Ende Oktober 2018 verkündet, dass ihre vierte Amtszeit ihre letzte sein werde.

Die CSU ist die bayerische Schwesterpartei der CDU. Im Bundestag bilden beide eine gemeinsame Fraktion, und bei nationalen Wahlen treten sie mit einem gemeinsamen Spitzenkandidaten an. In den 72 Jahren der Bundesrepublik Deutschland stellte die CDU 52 Jahre lang den Kanzler oder die Kanzlerin. In den Oppositionsjahren kam der gemeinsame Kanzlerkandidat zweimal aus der CSU, beide Male (1980 und 2002) ging die Bundestagswahl für die CDU/CSU verloren. (DPA)