Der BMW M5 kommt 2024 wieder als Touring

Lange wurde gemunkelt, nun ist es klar: Der kommende BMW M5 wird nicht nur als Limousine, sondern endlich wieder auch als Touring auf die Strasse rollen. Noch gibt es keine Bilder, der Hersteller hat erst einige Ausschnitte eines noch stark getarnten Erprobungsfahrzeugs veröffentlicht. Und auch zu den technischen Daten ist von offizieller Seite noch nichts durchgedrungen. Nur so viel ist klar: Der neue M5 wird ausschliesslich über einen teilelektrifizierten Antrieb verfügen – zum ersten Mal in der Modellgeschichte. Das gilt auch für den Touring. «Wir verbauen nun auch in weiteren Hochleistungsmodellen ein Hybridantriebssystem mit M typischer Performance», sagt Dirk Häcker, Leiter Entwicklung der BMW M GmbH. Details dazu gibt es noch nicht. Vermutlich wird ein 4,4-Liter-V8-Biturbo-Benziner unter der Haube werkeln, kombiniert mit einem Elektromotor.

Feinschliff auf der Rennstrecke

Der neue Sportkombi ist nun in die Phase des Serienentwicklungsprozesses gestartet, wie der Hersteller verlauten lässt. Die Testfahrten absolviert der neue M5 auf öffentlichen Strassen sowie auf Erprobungsgeländen von BMW. Der Feinschliff aller Antriebs- und Fahrwerkssysteme erfolgt anschliessend auf verschiedenen Rennstrecken weltweit, unter anderem auch auf der Nordschleife des Nürburgrings. Der Hersteller verspricht Fahrdynamik und Agilität «auf einem in dieser Fahrzeugklasse einzigartigen Niveau». Seine typische Leistungscharakteristik sei mit einer präzise darauf abgestimmten und mit innovativen Systemen verfeinerten Fahrwerkstechnik verbunden worden.

Während es von der darauffolgenden Generation (E39S) keinen Kombi gab, entschieden sich die Münchener beim E61 ab 2007 wieder für eine solche Variante. Dieser wurde vom fantastischen 5-Liter-V10 mit 373 kW/507 PS Leistung angetrieben, der erst bei 8250 Umdrehungen in den roten Bereich kam. Viele wurden davon allerdings nicht gebaut: Bis das Modell im Sommer 2010 eingestellt wurde, liefen nur 1025 M5 Touring vom Band – damit ist es eines der am wenigsten gebauten BMW-Serienmodelle. Dass BMW bei seinen Power-Limousinen nun wieder auf das Kombiheck setzt, ist auch am neuen M3 zu erkennen, der zum ersten Mal in der Modellgeschichte überhaupt nun ebenfalls auch als Touring angeboten wird.