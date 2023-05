Lungenkrebs: Einfacher Fingernageltest gibt Hinweis auf Tumor

Herz mit Aussagekraft: Wenn du deine Finger so aneinanderhältst, kannst du herausfinden, ob du eventuell an Trommelschlegelfingern leidest. Siehst du wie hier im Bild einen kleinen Spalt zwischen den Fingern, sind deine Finger ganz normal.

Wie der Nageltest aussieht und was er dir verrät, erfährst du hier in diesem Artikel.

Jedes Jahr erhalten in der Schweiz rund 2800 Männer und rund 2000 Frauen die Diagnose Lungenkrebs. Damit zählte die Tumorerkrankung hierzulande in den letzten Jahren zu den häufigsten Krebserkrankungen , so das Bundesamt für Statistik. Dabei trifft es nicht nur Raucherinnen und Raucher . Denn neben der Glimmstängel-Sucht gelten auch Passivrauchen und Umweltschadstoffe als Risikofaktoren.

Verschiedene Symptome können Lungenkrebs ankündigen

Laut dem Verband für den Kampf gegen Krebs, Cancer Research UK, entwickelt sich das an den Händen abzulesende Symptom schubweise: In einem ersten Schritt werde die Nagelbasis (Nagelbett) weicher und die Haut um den Nagel röte sich. Dann vergrössere sich der Winkel zwischen dem Nagelbett und dem Nagelfalz (die Haut direkt unter der Nagelhaut), wodurch sich der Nagel stärker als gewöhnlich wölbe, heisst es auf der Website. Der Nagel und die Haut um den Nagel herum sehen glänzend aus und der Nagel weist längliche Rillen auf. Am Ende können die Finger grösser werden und anschwellen, weil sich Flüssigkeit in den Weichteilen ansammelt.