Trends sehen gut aus - Nasser Frühling bald vorbei – Meteorologen prophezeien Super-Sommer

Der Mai war alles andere als frühlingshaft: Mit viel Regen und kalten Temperaturen macht er schöne Nachmittage und Abende auf der Terrasse kaum möglich. Was heisst das für den Sommer? Fällt der auch ins Wasser oder holt er auf, was der Frühling verpasst hat? Meteonews hat dazu Statistiken der vergangenen Jahre ausgewertet.

Letztmals so kühl und so nass war es im Mai 2019. Der Juni war dafür sehr heiss, die Temperaturen erreichten teilweise 30 bis 35 Grad. Und auch der Rest des Sommers war deutlich wärmer als der Durchschnitt. «So war es auch 1983, als nach einem trüben und nassen Mai ein überdurchschnittlicher Sommer folgte», so Meteorologe Roger Perret.