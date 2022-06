Podcast «Anderi Liga» : Der Nati-Check – ist das Yakins künftige Startelf für die WM in Katar?

In der neusten Folge des 20-Minuten-Fussballpodcasts «Anderi Liga» dreht sich nochmals alles um die Nati, die vergangenen Nations-League-Spiele sowie einen Ausblick auf die WM in Katar.

1 / 2 Welche Erkenntnisse konnte man aus den vier Nations-League-Spielen hinsichtlich der WM in Katar gewinnen? Pascal Muller/freshfocus Im Podcast «Anderi Liga» besprechen NZZ-Fussballjournalist Fabian Ruch (l.) und 20-Minuten-Sportchef Tobias Wedermann die vergangenen Tage und künftigen Baustellen der Schweizer Nati. 20min

Darum gehts

Vor einer kleinen Sommerpause ziehen 20-Minuten-Sportchef Tobias Wedermann und NZZ-Fussballjournalist Fabian Ruch im Podcast «Anderi Liga» ein grosses Fazit zu den vergangenen zwei Nations-League-Wochen und den Leistungen der Nationalmannschaft. Beide sind sich einig: Die vergangenen vier Nati-Spiele haben gezeigt, in welche Richtung die Startelf von Trainer Murat Yakin gehen wird. So wird sie aus ihrer Sicht aussehen:

Tor

Fabian Ruch sagt: «Yann Sommer ist bis zur WM in Katar als Nummer eins gesetzt.» Dahinter werde es einen Zweikampf zwischen Gregor Kobel und Jonas Omlin geben. «Omlin war gegen Portugal wirklich richtig stark und macht in der Nati stets einen sehr heissen Eindruck in den Trainings – ich könnte mir vorstellen, dass er aktuell die Nase sogar vorne hat», so Wedermann.

Verteidigung

Sowohl Wedermann wie auch Ruch sehen das Rennen um die Rechtsverteidiger-Position klar entschieden: «Silvan Widmer hat Kevin Mbabu in den letzten Monaten komplett den Rang abgelaufen», befindet Ruch. Auch in der Innenverteidigung sei es mittlerweile ziemlich klar, dass Manuel Akanji und Nico Elvedi in der Startelf sein werden, wenn sie fit sind. «Ich glaube Manuel Akanji war bei weitem nicht bei 100 Prozent und hat trotzdem für einen massiven Unterschied gesorgt gegen Spanien und im Portugal-Rückspiel. Er ist für mich der klare Abwehrchef der Schweiz», sagt Wedermann. Auf der linken Abwehrseite sieht Ruch die grösste Baustelle: «Riccardo Rodriguez wird nicht mehr jünger, hat an Schnelligkeit eingebüsst und es gibt aktuell nicht wirklich eine Alternative.»

Mittelfeld

Granit Xhaka ist als Captain im defensiven Mittelfeld gesetzt. «Neben ihm wird wohl Remo Freuler spielen. Aber mit Djibril Sow und einem fitten Denis Zakaria ist die Schweiz im zentralen Mittelfeld sensationell aufgestellt», findet Wedermann. Er wünsche sich ein 4-2-3-1 mit Xherdan Shaqiri auf der zentralen Spielmacherposition. «Mir gefällt Shaqiri einfach viel besser zentral, wo er seine Kreativität ausleben kann.» Fabian Ruch glaubt derweil, dass Yakin gegen die starken WM-Gegner mit einem 4-3-3 spielen wird: «Das heisst drei zentrale Mittelfeldspieler mit Xhaka, Freuler sowie Sow oder Zakaria und Shaqiri eher auf dem rechten Flügel.»

Sturm

Egal wie die Formation aussehen wird, Xherdan Shaqiri und Noah Okafor stehen für die beiden in der WM-Startelf. «In der Sturmspitze hat Breel Embolo für mich die Nase vorn, Haris Seferovic hat jetzt aber nach langer Verletzungspause gezeigt, dass er ebenfalls eine Rolle in Yakins System spielen kann», so Ruch. Das glaubt auch Wedermann: «Seferovic gibt Yakin eine weitere Option, um sich den Gegnern anzupassen. Embolo ist auch als Flügel einsetzbar und Ruben Vargas ist mit seiner Schnelligkeit ebenfalls eine weitere Waffe auf der Aussenbahn.»





Welches Zeugnis unsere beiden Podcaster Murat Yakin nach rund einem Jahr im Amt geben, welche Baustellen es noch mit Captain Granit Xhaka zu bewältigen gibt und auf was sich Ruch und Wedermann in der Sommerpause am meisten freuen, kannst du dir ab sofort in der zwölften Episode von «Anderi Liga» auf allen gängigen Podcast-Plattformen anhören.