1. August: Der Nationalfeiertag hat in Luzern bereits begonnen

Am Nationalfeiertag stehen schweizweit Bundesratsreden an. Bereits am 31. Juli halten einzelne Bundesräte und Bundesrätinnen ihre Festtagsreden. So wird Alain Berset am Sonntag in Luzern eine Ansprache halten. Ebenso hält Simonetta Sommaruga am selben Tag in Saas-Balen VS eine Rede.