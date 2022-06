Politik reagiert : «Der Nato-Entscheid bedeutet eine weitere Eskalationsstufe im Konflikt» 

Seit Beginn des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine hat das Militärbündnis Nato Russland am Mittwoch, 29. Juni, erstmals offiziell als Feind bezeichnet.

Am Mittwochnachmittag erklärte die Nato anlässlich des Gipfels von Madrid Russland offiziell zum Feind. Die Nato könne einen Angriff auf die territoriale Integrität der Alliierten nicht mehr ausschliessen. Einige Schweizer Aussenpolitikerinnen und -politiker sehen darin eine weitere Eskalationsstufe des Konflikts. Ein Experte glaubt, dass die Härte und Einigkeit der Nato zu einem strategischen Stolperstein werden könnten.

Elisabeth Schneider-Schneiter, Mitte-Nationalrätin

Roland Rino Büchel, SVP-Nationalrat

Christa Markwalder, SVP-Nationalrätin

FDP-Nationalrätin Christa Markwalder hat eine klare Haltung: «Die Nato nennt die Sache endlich beim Namen und bezeichnet Russland als Feind. Es gab nie einen Grund für Putin, diesen Angriffs- und Zerstörungskrieg zu beginnen. Bei der Annexion der Krim und der Unterstützung der Separatisten im Donbass hat sich der Westen noch mit Sanktionen begnügt. Jetzt spricht er Klartext, was richtig ist. Die Diplomatie hat versucht, den Krieg zu verhindern, und ist gescheitert. Würden Russland jetzt territoriale Zugeständnisse gemacht, würde man damit symbolisieren, dass es okay ist, wenn Russland in ein souveränes Land einmarschiert und dass das sogar noch mit Gebietsgewinn belohnt wird. Ausserdem würde man sich über die Souveränität der Ukraine hinwegsetzen, die den Waffenstillstand nur unter der Bedingung der Unversehrtheit der Grenzen erreichen will.»