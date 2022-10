Power-Bayer: Der neue BMW M2 ist schneller, stärker und grösser

Der letzte seiner Art – das liest man in letzter Zeit immer wieder: Der Letzte mit grossem V8, der Letzte mit Verbrennungsmotor, der Letzte, der ungetrübten Fahrspass bietet. Das war auch beim BMW M2 der Fall, als er letztes Jahr vom Markt genommen wurde – doch nun wird er komplett neu aufgelegt, und zwar erneut mit Reihen-Sechszylinder, Handschaltung und Heckantrieb. So, wie es sich gehört.

Mehr in allen Belangen

Die zweite Generation des M2 übertrumpft den Vorgänger von 2015 punkto Leistung und Performance deutlich: Sein 3-Liter-Benziner generiert 338 kW/460 PS – die erste Generation startete mit 272 kW/370 PS, was beim Facelift 2018 auf 301 kW/410 PS angehoben wurde. Der neue Hochleistungs-Reihensechser mit der internen Bezeichnung S58 wuchtet ausserdem ein maximales Drehmoment von 550 Nm zwischen 2650 und 5870 Umdrehungen, und damit lässt es der Hecktriebler ordentlich krachen: Handgerissen stürmt der bayerische Heisssporn in 4,3 Sekunden auf Tempo 100, mit der optionalen Wandlerautomatik sind es 0,2 Sekunden weniger. Der Topspeed ist bei 250 km/h abgeregelt und lässt sich gegen Aufpreis auf 285 km/h anheben. Der WLTP-Verbrauch der etwas sparsameren Automatik-Version liegt bei 9,6 Liter pro 100 Kilometer – nicht, dass das die typische Klientel interessieren würde.

Wie heute üblich ist auch der M2 in seiner neuen Modellgeneration im Vergleich zum Vorgänger gewachsen. Mit einer Länge von 4,58 Metern passt er aber noch gut ins Segment der potenten Kompaktwagen. Der Radstand ist ebenfalls länger, was sich gerade in hohem Tempo positiv auf die Stabilität auswirken sollte. Mit den 1,7 Tonnen Leergewicht kommt der famose Reihensechser spielend zugange.