Der neue BMW XM ist die pure Provokation

Zu gross, zu prollig, zu verschwenderisch. Braucht kein Mensch. Auf dem Land super, in der Stadt sind sie eher fehl am Platz. In der Elektro-Version finde ich sie cool! Ich finde SUVs toll. Viel Platz, angenehmes Fahrgefühl und sichere Autos.

Stilelemente des M1

BMW selbst will in dem Fünftürer Stilelemente des Mittelmotor-Sportwagens M1 erkennen und führt als Beispiel etwa die Lamellenstruktur der Heckleuchten an. Innen schlagen sich die ausladenden Abmessungen in einem grosszügigen Platzangebot nieder, das im Fond noch durch Lounge-Sitze und einen skulpturalen Dachhimmel verfeinert wird.