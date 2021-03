Die französische Zeitschrift «Charlie Hebdo», bekannt für ihre satirischen Cartoons, veröffentlicht als Titelbild der neuesten Ausgabe eine Darstellung von Herzogin Meghan (39) und Königin Elizabeth (94). Letztere kniet auf ihrer Schwiegertochter und scheint ihr die Luft abzudrücken. Das Bild erinnert an den gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd, der im Mai 2020 in den USA starb, als der weisse Polizist Derek Chauvin ihm mit seinem Knie am Hals die Luft abdrückte.



Im Titel heisst es «Warum Meghan den Palast verlässt» und in einer Sprechblase sagt Cartoon-Meghan: «Weil ich nicht mehr atmen konnte». Das ist eine Anspielung auf Polizeigewalt-Opfer Eric Garner und George Floyds letzte Worte, die später zur Parole der «Black Lives Matter»-Bewegung wurde: «I can't breathe» – «Ich kann nicht atmen».