FC Basel: Trainer Timo Schultz träumt vom Meistertitel

Die Realität in Basel ist aktuell aber eine andere. 27 Punkte betrug am Saisonende der Abstand auf Doublesieger YB. «Diesen Rückstand können wir nicht einfach wegwischen», ist sich auch Schultz bewusst. Trotzdem war für ihn schnell klar, dass er sich der Aufgabe in Basel annehmen würde. «Wenn du einen Anruf vom FCB kriegst, wirst du schon hellhörig», so der 45-Jährige. «Die Chance, hier wieder bessere sportliche Zeiten zu erleben, sind enorm hoch.»