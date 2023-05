Achte Generation BMW i5: So luxuriös wie ein Siebener

Wenn im Oktober die achte Generation des 5er BMW zu den Händlern rollt, wird schnell klar: Die Mittelklasselimousine von einst hat sich zur Oberklasselimousine gewandelt. Über fünf Meter lang, ein Radstand von knapp drei Metern und so luxuriös ausgestattet wie ein 7er, hat das Modell inzwischen die Schwelle von der Business Class zur First Class überschritten. Zu verdanken ist das in erster Linie dem wichtigen chinesischen Markt, wo der Fünfer eine grosse Rolle spielt und wo Länge, Platz und Luxus entscheidende Faktoren sind.

Mildhybrid, Plug-in und Elektro

Der Neue hat also im Vergleich zum Vorgänger nicht nur zehn Zentimeter in der Länge und 20 Zentimeter beim Radstand zugelegt, BMW zieht auch bei der Antriebspalette sämtliche Register. Erstmals ist der Fünfer nicht nur mit 48-Volt-Mildhybriden (Benzin und Diesel) und mehreren Plug-in-Hybridvarianten, sondern erstmals auch mit reinem Elektroantrieb erhältlich – und das gleich ab Beginn der Markteinführung im Herbst. Der neue i5 kommt dabei in zwei Varianten (eDrive40 und M60 xDrive) mit 250 kW/340 PS und Heckantrieb respektive 442 kW/601 PS und Allradantrieb, ist mit einer Batterie mit 81,2 kWh Nettokapazität ausgestattet und schafft damit eine Normreichweite von 477 respektive 455 Kilometer. In der Stadt sollen sogar bis 582 Kilometer möglich sein.

Die achte Modellgeneration des 5ers kommt im Oktober als Limousine. Später wird auch der beliebte Kombi (Touring) erhältlich sein. BMW Der Neue ist in der Länge um zehn Zentimeter, der Radstand nahm gar um 20 Zentimeter zu. Entsprechend grosszügig ist das Platzangebot. BMW Das Cockpit mit grosser Bildschirmlandschaft und interaktivem LED-Band hinter «Kristallglas» stammt grösstenteils aus dem 7er. BMW

Das Topmodell M60 xDrive spurtet dank zwei E-Motoren in 3,8 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 230 km/h (abgeregelt), wobei sich bei Tempoexzessen der Akku natürlich rasant leert. Wirds einmal eng, kann der neue «Max Range»-Modus weiterhelfen: Er kann die Restreichweite um bis zu 25 Prozent verlängern, indem er die Leistung begrenzt und Komfortfunktionen ausschaltet. An der Schnellladesäule saugt der i5 dann mit maximal 205 kW – so wird in zehn Minuten der Saft für weitere 156 Kilometer «getankt». Eine Ladung von zehn auf 80 Prozent dauert so nur eine halbe Stunde. An der heimischen Wallbox lädt der Akku mit elf kW, gegen Aufpreis sind auch 22 kW möglich.

Wie gefällt dir der neue BMW i5? Viel zu lang für mich. Muss ich unbedingt haben! Ganz schön, aber too much für mich. Gar nicht mein Ding.