Honda HR-V e-HEV - Der neue HR-V setzt voll auf Hybridantrieb

Der Honda HR-V war bei seiner Markteinführung 1999 der Zeit voraus. Der Japaner war eine Mischung aus Kombi und SUV und wurde sogar zunächst nur als Dreitürer angeboten – er war also ein Vorbote der heute so beliebten Crossover. Erst 2015 startete die zweite Generation, und der HR-V war nicht wiederzuerkennen: Als einzige Reminiszenz an das Ur-Modell waren die Türgriffe für die Fondtüren geschickt versteckt, was den inzwischen stattlich gewachsenen SUV zumindest optisch wie einen Dreitürer erscheinen liess. Nun steht die dritte Modellgeneration in den Startlöchern, und wieder hat sich der HR-V deutlich verändert. Die Abmessungen sind fast gleich und die versteckten Türgriffe sind geblieben, ansonsten aber ist der kompakte SUV ein völlig neues Auto.