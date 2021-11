Der EV6 von Kia lässt sich ferngesteuert auf Knopfdruck einparken

«Ich bin sehr stolz auf dieses Modell», sagt Won-Jeong Jeong. «Der EV6 ist ein bedeutender Meilenstein in unserer Unternehmensgeschichte.» Grund dazu hat der Chef von Kia Europe, denn genau wie der kürzlich lancierte Ioniq 5 von Konzernmutter Hyundai sorgt der EV6 für Aufsehen, nicht nur wegen eines eigenwilligen Designs, sondern vor allem auch mit technischen Daten, die die Konkurrenz in Verlegenheit bringen. Der koreanische Autoriese reiht sich damit bei der Elektromobilität gleich weit vorne ein und will künftig ganz den Ton angeben. «Früher sah man uns als Follower, als die, die hinterherlaufen», konstatiert Marketing-Chef Daniel Hilbert. «Heute wollen wir die Game Changer, die Wegbereiter sein.»