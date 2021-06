Der neue Kia Sportage ist nicht wiederzuerkennen

Die koreanischen Hersteller geben derzeit mächtig Gas. Nicht nur, dass Hyundai neben Verbrennungsmotoren auch Hybride, Plug-in-Hybride, batterieelektrische Fahrzeuge und Wasserstoff-Modelle im Angebot hat – auch betreffend Marktpräsenz powern die Koreaner munter vorwärts. Soeben wurde die neue Elektro-Tochtermarke Ioniq lanciert und gleichzeitig der noble Subbrand Genesis in die europäischen Märkte eingeführt. Und auf ihrer neuen modularen E-Antriebs-Plattform bringen die Koreaner derzeit Elektro-Modelle wie den Ioniq 5 oder den Kia EV6 auf den Markt, die der Konkurrenz das Fürchten lehren.

Doch auch bei den bestehenden Modellreihen bleibt die Entwicklung nicht stehen. Soeben hat Kia die ersten Bilder des neuen Sportage veröffentlicht – und zeigt dabei, dass die beim EV6 eingeführte Design-Sprache namens «Opposites United» künftig auch für Modelle mit konventionellem Antrieb übernommen wird. Die fünfte Generation des Kompakt-SUV bleibt zwar ihren Proportionen treu, doch die detailreiche Frontpartie mit markanten Lichtelementen sowie einer Neuinterpretation des Tigernasen-Kühlergrills, die nun als «Digital Tiger Face» bezeichnet wird, verleihen dem beliebten SUV einen völlig neuen Look. Die in die Heckklappe reichenden, mit einer durchgehenden Leiste miteinander verbundenen Rückleuchten sorgen für eine markante LED-Lichtgrafik am Heck.